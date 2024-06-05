Події

07:23 05.06.2024

США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі

1 хв читати
США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі

Україна має дозвіл на збивання ворожих літаків у Росії з початку війни. Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час спілкування з журналістами в Білому домі у вівторок, 4-го червня, повідомляє Голос Америки.

"Я просто хочу зауважити, що з цього приводу виникла певна плутанина. Ніколи не було обмежень на збиття українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки не обов'язково перебували в українському повітряному просторі", - сказав Кірбі.

На запитання про те, чи дозволяє "часткове" зняття обмежень використовувати американську зброю, щоб збивати російські літаки, носії керованих авіаційних бомб (КАН), Кірбі відповів, що "вони можуть збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу, і вони робили це з початку війни".

Як повідомлялося, минулого тижня адміністрація Байдена дала дозвіл Україні завдавати ударів по російських позиціях, звідки ті атакують українську територію.

 

Теги: #удари #дозвіл #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:37 05.06.2024
В Україні з 1 червня заборонили виїжджати за кордон військовозобов'язаним із подвійним громадянством - посольство США

В Україні з 1 червня заборонили виїжджати за кордон військовозобов'язаним із подвійним громадянством - посольство США

23:44 03.06.2024
Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім

Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім

18:33 03.06.2024
На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім

На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім

12:42 03.06.2024
Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

11:04 02.06.2024
США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження про участь Байдена - Зеленський

США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження про участь Байдена - Зеленський

11:42 01.06.2024
РФ вночі завдала удару по двох ГЕС - "Укргідроенерго"

РФ вночі завдала удару по двох ГЕС - "Укргідроенерго"

11:09 01.06.2024
РФ завдала ударів по енергооб'єктах у п'яти областях, можливі зміни в обмеженні електропостачання - Міненерго

РФ завдала ударів по енергооб'єктах у п'яти областях, можливі зміни в обмеженні електропостачання - Міненерго

15:50 31.05.2024
У Харкові вже 6 жертв внаслідок нічних ворожих ударів

У Харкові вже 6 жертв внаслідок нічних ворожих ударів

23:33 30.05.2024
Байден дозволив Україні наносити обмежені удари по території Росії з використанням американської зброї – CNN

Байден дозволив Україні наносити обмежені удари по території Росії з використанням американської зброї – CNN

12:37 30.05.2024
Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

ОСТАННЄ

У Полтавській області російські БПЛА атакували промисловий об'єкт, є постраждалий

Сили ППО вночі збили 22 із 27 ударних БПЛА в південних і центральних областях

Сили оборони за добу ліквідували 1280 окупантів і 40 артсистем противника

Із 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей

Окупанти за добу 440 разів ударили по Запорізькій області, застосовували авіацію

РФ вивела один бойовий корабель у Чорне море, у Середземному чергує носій "Калібрів"

Генштаб: З 5 до 13 червня в Києві та області пройдуть командно-штабні навчання з військовими частинами

5 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

В енергосистемі ситуація цього тижня буде складною - голова "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА