Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки заявив, що на сьогодні питанням захисту та відновлення енергетичного потенціалу держави має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадових осіб.

"(Заслухав - ІФ-У) доповідь урядовців щодо енергетики та можливостей захисту і відновлення. Щодня і на всіх рівнях цьому має бути приділена не просто максимальна, а тотальна увага всіх відповідальних посадових осіб", - заявив президент у відеозверненні.

Зеленський також повідомив, що дав кілька доручень щодо наступних засідань Ставки Верховного Головнокомандувача та наступних рішень у межах Ставки.

Зокрема, за словами президента, "ми бачимо загрози, які є. Держава має бути готовою до відповідного реагування".

"Зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік. Це стосується Саміту миру та нашої консолідації світу заради України, це стосується і Європи – наших відносин із Євросоюзом, це стосується, звичайно, і наших позицій на фронті, а також внутрішнього виробництва. У кожному із цих напрямів робимо все, щоб результати були ", - сказав він.