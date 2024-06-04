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19:32 04.06.2024

Канада ввела санкції проти соратників експрезидента України Януковича

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Канада ввела санкції проти соратників експрезидента України Януковича

Уряд Канади вживе спеціальних економічних заходів до осіб, соратників колишнього президента України Віктора Януковича, повідомляє пресслужба уряду.

На офіційному сайті уряду Канади у вівторок опубліковано перелік осіб, до яких будуть застосовані санкції. Під обмеження зокрема потрапили: Микола Азаров; Олексій Азаров; Раїса Богатирьова; Андрій Клюєв; Сергій Курченко; Віктор Пшонка; Артем Пшонка; Дмитро Табачник; Олександр Якименко; Віталій Захарченко.

Зазначається, що до всіх цих осіб уряд Канади застосує спеціальні економічні заходи.

 

 

 

Теги: #азаров #санкції #канада

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