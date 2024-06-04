Події

19:05 04.06.2024

ВР має намір розширити програму компенсацій за знищене житло на тимчасово окуповані території

2 хв читати
ВР має намір розширити програму компенсацій за знищене житло на тимчасово окуповані території

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11161 щодо компенсацій внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за знищене або пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій.

Відповідний законопроєкт у першому читанні отримав 255 голосів на засіданні парламенту у вівторок, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, передбачається спрощення процедури отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене через військову агресію РФ житло для ВПО, які залишили території, внесені Мінреінтеграції до переліку таких, де тривають активні бойові дії, або тимчасово окупованих РФ, зокрема, не проводити процедуру фізичного обстеження майна на цих територіях і дозволити заявникам не надавати матеріали фото- та відеофіксації пошкоджень.

Зокрема, пропонується прирівняти пошкоджене житло до зруйнованого через неможливість зафіксувати пошкодження та забезпечити надання компенсації відповідно до чинного законодавства та порядку, передбаченого законопроєктом. При цьому особа, яка заповнює заяву на компенсацію, відмовляється від права власності на таке майно на користь держави.

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) провело експериментальний проєкт з обстеження руйнувань окремих категорій об'єктів нерухомого майна в тимчасово окупованому Мелітополі. За період реалізації проєкту комісія при Мелітопольській міській раді змогла розглянути й зафіксувати в Державному реєстрі чотири заявки на надання компенсацій за знищені об'єкти нерухомого майна.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачують одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Із 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".

Станом на початок травня українці отримали 6,1 тис. житлових сертифікатів на загальну суму 10,5 млрд грн, використано для придбання житла 2,5 тис. сертифікатів на 5,2 млрд грн.

 

Теги: #житло #знищення #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 04.06.2024
Ще шістьох дітей повернули з російської окупації

Ще шістьох дітей повернули з російської окупації

19:40 03.06.2024
Українські прокурори повідомили про підозру 42 російським офіцерам, причетним до сексуального насильства на окупованих територіях

Українські прокурори повідомили про підозру 42 російським офіцерам, причетним до сексуального насильства на окупованих територіях

18:21 30.05.2024
У результаті операції ГУР у Криму уражено чотири ворожі катери "Тунець", із них два знищено - ГУР МО

У результаті операції ГУР у Криму уражено чотири ворожі катери "Тунець", із них два знищено - ГУР МО

12:21 30.05.2024
У середу завдано ударів по 14 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

У середу завдано ударів по 14 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

10:20 30.05.2024
У кримській бухті Вузька знищено два російські військові катери - ГУР

У кримській бухті Вузька знищено два російські військові катери - ГУР

09:31 27.05.2024
РФ розпочала нову хвилю "націоналізації" нерухомості українців на тимчасово окупованих територіях - Центр нацспротиву

РФ розпочала нову хвилю "націоналізації" нерухомості українців на тимчасово окупованих територіях - Центр нацспротиву

07:11 26.05.2024
На покровському напрямку знищено російський Су-25

На покровському напрямку знищено російський Су-25

16:28 25.05.2024
На Донеччині воїни-зенітники збили російський штурмовик Су-25

На Донеччині воїни-зенітники збили російський штурмовик Су-25

18:42 23.05.2024
Окупанти зруйнували пам'ятник Нестору Махну в Гуляйполі

Окупанти зруйнували пам'ятник Нестору Махну в Гуляйполі

17:43 23.05.2024
Девелопери житла враховують нові вимоги до інклюзивності в майбутніх проєктах і адаптують уже збудовані об'єкти

Девелопери житла враховують нові вимоги до інклюзивності в майбутніх проєктах і адаптують уже збудовані об'єкти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади поранено 2 мирних жителів - прокуратура

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Канада ввела санкції проти соратників експрезидента України Януковича

У Києві та області з 5 до 13 червня будуть проведені командно-штабні навчання

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Ліміти споживання е/е в середу діятимуть для кожного регіону протягом доби - "Укренерго"

Рада не розглядатиме кадрові питання цього тижня - Арахамія

Російські війська завдали удару по Конотопу, постраждала виробнича інфраструктура - мер

У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму та два інфраструктурні об'єкти - Дніпропетровська ОВА

Керівником департаменту торговельних площ Arricano призначено Олену Швець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА