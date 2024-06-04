ВР має намір розширити програму компенсацій за знищене житло на тимчасово окуповані території

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11161 щодо компенсацій внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за знищене або пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях і в зонах активних бойових дій.

Відповідний законопроєкт у першому читанні отримав 255 голосів на засіданні парламенту у вівторок, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, передбачається спрощення процедури отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене через військову агресію РФ житло для ВПО, які залишили території, внесені Мінреінтеграції до переліку таких, де тривають активні бойові дії, або тимчасово окупованих РФ, зокрема, не проводити процедуру фізичного обстеження майна на цих територіях і дозволити заявникам не надавати матеріали фото- та відеофіксації пошкоджень.

Зокрема, пропонується прирівняти пошкоджене житло до зруйнованого через неможливість зафіксувати пошкодження та забезпечити надання компенсації відповідно до чинного законодавства та порядку, передбаченого законопроєктом. При цьому особа, яка заповнює заяву на компенсацію, відмовляється від права власності на таке майно на користь держави.

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) провело експериментальний проєкт з обстеження руйнувань окремих категорій об'єктів нерухомого майна в тимчасово окупованому Мелітополі. За період реалізації проєкту комісія при Мелітопольській міській раді змогла розглянути й зафіксувати в Державному реєстрі чотири заявки на надання компенсацій за знищені об'єкти нерухомого майна.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачують одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Із 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".

Станом на початок травня українці отримали 6,1 тис. житлових сертифікатів на загальну суму 10,5 млрд грн, використано для придбання житла 2,5 тис. сертифікатів на 5,2 млрд грн.