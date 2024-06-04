Події

19:03 04.06.2024

Російські війська завдали удару по Конотопу, постраждала виробнича інфраструктура - мер

1 хв читати
Російські війська завдали удару по Конотопу, постраждала виробнича інфраструктура - мер

Російська армія завдала удару по Конотопу Сумської області, уражено виробничу інфраструктуру, інформація про постраждалих поки не надходила, повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

"У нас є приліт. На жаль, уражена виробнича інфраструктура. За попередньою інформацією, постраждалих через черговий злочин окупаційних військ немає. ...масштаби наслідків і подробиці щодо російської атаки з'ясовують", - сказав він у відео-сюжеті на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, внаслідок удару "тимчасово обмежено рух транспорту містом у бік мікрорайону "Житловий масив". Маю на увазі трамваї".

У середині дня в Сумській області кілька разів лунав сигнал повітряної тривоги.

 

 

 

Теги: #конотоп #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 04.06.2024
Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранені чотири людини - голова ОВА

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранені чотири людини - голова ОВА

09:27 04.06.2024
Унаслідок обстрілів у Часоявірській громаді пошкоджений інфраструктурний об'єкт і будинки - Донецька ОВА

Унаслідок обстрілів у Часоявірській громаді пошкоджений інфраструктурний об'єкт і будинки - Донецька ОВА

08:52 04.06.2024
Унаслідок ранкового обстрілу Куп'янська постраждав мирний житель

Унаслідок ранкового обстрілу Куп'янська постраждав мирний житель

08:51 04.06.2024
Росіяни вночі та вранці шість разів обстріляли прикордоння Сумської області

Росіяни вночі та вранці шість разів обстріляли прикордоння Сумської області

07:27 04.06.2024
Ворог ударив двома ракетами по Дніпру вранці, шість поранених

Ворог ударив двома ракетами по Дніпру вранці, шість поранених

07:16 04.06.2024
Ворог за добу 446 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Ворог за добу 446 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

06:59 04.06.2024
Окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області, зафіксовано 61 вибух

Окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області, зафіксовано 61 вибух

08:54 03.06.2024
На Харківщині за добу один мирний житель загинув, шестеро постраждали в результаті ворожих обстрілів

На Харківщині за добу один мирний житель загинув, шестеро постраждали в результаті ворожих обстрілів

07:37 03.06.2024
Російські війська за добу 420 разів ударили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Російські війська за добу 420 разів ударили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

07:32 03.06.2024
Окупанти завдали низку ударів по Зміївській громаді, одна людина загинула, двоє постраждали

Окупанти завдали низку ударів по Зміївській громаді, одна людина загинула, двоє постраждали

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанської громади поранено 2 мирних жителів - прокуратура

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Канада ввела санкції проти соратників експрезидента України Януковича

У Києві та області з 5 до 13 червня будуть проведені командно-штабні навчання

Учасники Ставки визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО - Зеленський

Ліміти споживання е/е в середу діятимуть для кожного регіону протягом доби - "Укренерго"

ВР має намір розширити програму компенсацій за знищене житло на тимчасово окуповані території

Рада не розглядатиме кадрові питання цього тижня - Арахамія

У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму та два інфраструктурні об'єкти - Дніпропетровська ОВА

Керівником департаменту торговельних площ Arricano призначено Олену Швець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА