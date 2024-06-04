Російські війська завдали удару по Конотопу, постраждала виробнича інфраструктура - мер

Російська армія завдала удару по Конотопу Сумської області, уражено виробничу інфраструктуру, інформація про постраждалих поки не надходила, повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

"У нас є приліт. На жаль, уражена виробнича інфраструктура. За попередньою інформацією, постраждалих через черговий злочин окупаційних військ немає. ...масштаби наслідків і подробиці щодо російської атаки з'ясовують", - сказав він у відео-сюжеті на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, внаслідок удару "тимчасово обмежено рух транспорту містом у бік мікрорайону "Житловий масив". Маю на увазі трамваї".

У середині дня в Сумській області кілька разів лунав сигнал повітряної тривоги.