Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами російської агресії, є найганебнішим з її вчинків у рамках повномасштабного військового вторгнення в Україну, заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні, 4 червня, ми згадуємо про дітей, які стали жертвами російської агресії проти України. Жорстокість щодо них є найганебнішим із вчинків. Ніколи це Росії не пробачимо", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Як він зазначив, російські терористи відібрали нормальність життя й похитнули віру в дорослих у цілого покоління українських дітей.

"А багато маленьких українців і українок уже ніколи не стануть дорослими: російські удари забрали їхні життя. Ще тисячі викрадені з України, депортовані в Росію та розпорошені там серед чужих і здебільшого навіть не мають змоги зв'язатися з рідними", - написав Зеленський.

Водночас він наголосив, що "російське ставлення до України та українців - це свідома, прорахована геноцидна політика".

4 червня в Україні відзначають Міжнародний день невинних дітей - жертв агресії та День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як повідомила пресслужба глави держави, перша леді Олена Зеленська нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 550 дітей.

Вона вкотре звернулася до міжнародної спільноти з проханням про допомогу в порятунку дітей, наголосивши, що Україна не може вимірювати ціну їхніх життів вартістю ППО.

"Нашим дітям потрібен порятунок. Цей порятунок - захищене небо. Цей порятунок - покарання для їхніх убивць. Цей порятунок - визволення з російського полону 19 тисяч викрадених дітей. Цей порятунок - це зупинення агресії", - сказала Зеленська під час участі в заході із вшанування пам'яті загиблих дітей на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".