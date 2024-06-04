Події

18:16 04.06.2024

Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

2 хв читати
Зеленський: Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами її агресії, - найганебніший з її вчинків

Жорстокість Росії щодо українських дітей, які стали жертвами російської агресії, є найганебнішим з її вчинків у рамках повномасштабного військового вторгнення в Україну, заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні, 4 червня, ми згадуємо про дітей, які стали жертвами російської агресії проти України. Жорстокість щодо них є найганебнішим із вчинків. Ніколи це Росії не пробачимо", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Як він зазначив, російські терористи відібрали нормальність життя й похитнули віру в дорослих у цілого покоління українських дітей.

"А багато маленьких українців і українок уже ніколи не стануть дорослими: російські удари забрали їхні життя. Ще тисячі викрадені з України, депортовані в Росію та розпорошені там серед чужих і здебільшого навіть не мають змоги зв'язатися з рідними", - написав Зеленський.

Водночас він наголосив, що "російське ставлення до України та українців - це свідома, прорахована геноцидна політика".

4 червня в Україні відзначають Міжнародний день невинних дітей - жертв агресії та День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як повідомила пресслужба глави держави, перша леді Олена Зеленська нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 550 дітей.

Вона вкотре звернулася до міжнародної спільноти з проханням про допомогу в порятунку дітей, наголосивши, що Україна не може вимірювати ціну їхніх життів вартістю ППО.

"Нашим дітям потрібен порятунок. Цей порятунок - захищене небо. Цей порятунок - покарання для їхніх убивць. Цей порятунок - визволення з російського полону 19 тисяч викрадених дітей. Цей порятунок - це зупинення агресії", - сказала Зеленська під час участі в заході із вшанування пам'яті загиблих дітей на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Теги: #діти #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 04.06.2024
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина - ювенальні прокурори

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина - ювенальні прокурори

07:13 04.06.2024
Ще шістьох дітей повернули з російської окупації

Ще шістьох дітей повернули з російської окупації

12:42 03.06.2024
Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

11:24 03.06.2024
Зеленський візьме участь у саміті G-7 в Італії, ключовими темами для України стануть подальше нарощування оборонної підтримки, прискорення постачань F-16 і ППО - Никифоров

Зеленський візьме участь у саміті G-7 в Італії, ключовими темами для України стануть подальше нарощування оборонної підтримки, прискорення постачань F-16 і ППО - Никифоров

11:00 03.06.2024
Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

06:46 03.06.2024
Зеленський обговорив із президентом Філіппін питання двосторонніх відносин

Зеленський обговорив із президентом Філіппін питання двосторонніх відносин

04:19 03.06.2024
Зеленський прибув до Маніли

Зеленський прибув до Маніли

12:48 02.06.2024
Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

12:37 02.06.2024
Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

12:16 02.06.2024
Зеленський у Сінгапурі запросив інвесторів узяти участь у конференції з відновлення України в Берліні

Зеленський у Сінгапурі запросив інвесторів узяти участь у конференції з відновлення України в Берліні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мир виглядатиме як неможливість для РФ будь-коли окупувати Україну, і це не означає членство країни в НАТО - Байден

Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

Польські протестувальники блокують рух вантажівок у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - Держприкордонслужба

У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

ОСТАННЄ

У Нікопольському районі внаслідок обстрілів пошкоджено агрофірму та два інфраструктурні об'єкти - Дніпропетровська ОВА

Керівником департаменту торговельних площ Arricano призначено Олену Швець

Росіяни скинули близько 300 авіабомб поблизу Вовчанська з 10 травня - ОСУВ "Хортиця"

У Херсоні внаслідок вибуху невідомого предмета в багатті постраждав чоловік - ОВА

Заступника Кличка підозрюють у вимаганні на системній основі, тривають обшуки - джерело

Байден не вважає пропозицію РФ щодо припинення війни найкращим варіантом для України наразі

Кількість бойових зіткнень з опівночі зросла до 62, окупанти інтенсивно обстрілюють прикордоння на Сумщині й Чернігівщині - Генштаб ЗСУ

ВР погодилася із Зеленським і виключила з раніше ухваленого законопроєкту норму про право роботодавця звільнити працівника за неінформування про зв'язки в РФ й окупації

Реалізація закону про застосування англійської в Україні не призведе до звільнення держслужбовців - Кравчук

"Нова пошта" планує встановити ще 500 укриттів у відділеннях і терміналах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА