Події

09:31 04.06.2024

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина - ювенальні прокурори

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Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина - ювенальні прокурори

Понад 1 919 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ; станом на ранок 4 червня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 551 дитина загинула і понад 1 368 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм у вівторок.

Найбільше постраждали дітей у таких областях: Донецькій - 536, Харківській - 389, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 143, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 107.

3 червня внаслідок обстрілу с. Михайлівки Донецької області загинув 12-річний хлопчик.

4 червня внаслідок обстрілу м. Дніпра травмовані хлопчики, одному один місяць, а іншому 17 років.

Теги: #війна #діти #прокуратура

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