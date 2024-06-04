Унаслідок обстрілів у Часоявірській громаді пошкоджений інфраструктурний об'єкт і будинки - Донецька ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів у Часоявірській громаді пошкоджень зазнали інфраструктурний об'єкт, 16 приватних і 2 багатоповерхові будинки, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі.

Унаслідок обстрілів також пошкоджений будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади, будинок - у Зоряному Мар'їнської громади, 8 об'єктів - у Берестку Іллінівської громади, приватні будинки - у селах Костянтинівської громади.

Ворог обстріляв Веселий Гай, Успенівку та Курахове в Курахівській громаді обстріляні околиці Селидівської громади, Тернів та Ямполівки Лиманської громади, а також із РСЗВ "Смерч" - Дружківку.

Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 215 осіб, зокрема 30 дітей.