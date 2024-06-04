Події

08:26 04.06.2024

Зенітники збили дві ракети типу "Іскандер" над Дніпропетровською областю

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Зенітники збили дві ракети типу "Іскандер" над Дніпропетровською областю

Українські зенітники збили дві ракети типу "Іскандер" над Дніпропетровською областю, повідомляють Повітряні сили.

"Вночі 4 червня ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

Крім того, близько опівночі противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два - знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два - припинили своє існування самостійно.

 

Теги: #дніпропетровська #іскандери #ліквідація

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