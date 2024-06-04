Ворог ударив двома ракетами по Дніпру вранці, шість поранених

Російські війська вранці у вівторок вдарили двома ракетами по Дніпру, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, внаслідок чого сталася пожежа і є поранені люди, серед них діти, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа, поранено місцевих жителів", - ідеться в його телеграм-каналі.

Лисак додав, що серед постраждалих - діти. Зокрема, одномісячний хлопчик, який у задовільному стані. Лікується амбулаторно. Також постраждав 17-річний юнак, який перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Крім того, постраждали 68-річний чоловік і три жінки - 32, 36 і 56 років. Одну з них госпіталізовано, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Також унаслідок падіння уламків пошкоджено півтора десятка авто. Вибито вікна в приватних будинках, багатоповерхівках і лікарнях.

У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформація уточнюється.

"По Нікополю агресор бив увечері. Влучив по місту дронами-камікадзе. Люди цілі", - додав Лисак.