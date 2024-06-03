Нетаньягу заявив Кнесету, що кампанія в Газі не припиниться аж до розгрому ХАМАС

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив Кнесету, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не припинить діяти в Секторі Гази аж до ліквідації потенціалу руху ХАМАС.

"Представник влади Ізраїлю заявив The Times of Israel, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу пояснив комісії Кнесету із закордонних справ і безпеки наступне: Ізраїль не зупинить війну в Газі без виконання трьох цілей - знищення військового потенціалу ХАМАС і його здатності здійснювати цивільну владу; звільнення всіх заручників; без гарантій, що Газа не становитиме загрози Ізраїлю", - інформує агентство.

У п'ятницю президент США Джо Байден запропонував Ізраїлю і ХАМАС план припинення вогню в Газі, що складається з трьох фаз. Під час другої фази Ізраїль має вивести всі сили з Гази, а палестинські угруповання - звільнити заручників, які залишилися. Зі свого боку джерело The Times of Israel зазначило, що Ізраїль погодиться на цю фазу, лише якщо вона не суперечитиме трьом цілям його військової кампанії. Він повторив уже озвучену ізраїльською владою позицію: Ізраїль буде готовий будь-якої миті відновити бойові дії, якщо вирішить, що ХАМАС намагається лише виграти час на переговорах і не бажає звільняти всіх заручників.

Тим часом, за даними The Wall Street Journal (WSJ), лідер ХАМАС у Секторі Гази Яхья Сінвар вважає, що поспішати із завершенням бойових дій в анклаві не варто. "Судячи з сигналів, які Сінвар направляв посередникам з арабських країн, він не поспішає завершувати війну, вважаючи, що вона затягує Ізраїль у той стан, де він стає міжнародною парією, і сприяє відродженню національних цілей палестинців", - передає видання. Навпаки, лідери ХАМАС за кордоном хочуть кінця конфлікту - разом із отриманням гарантій безпеки для руху і збереженням його влади в Секторі Гази. Проте, стверджує WSJ, у ХАМАС зростає впевненість, що їм вдасться витримати військову операцію Ізраїлю.

За словами джерел WSJ в арабських країнах, у ХАМАС вважають серйозною пропозицію Байдена про припинення вогню, але бажають отримати більше інформації про це. У русі, однак, пояснюють, що не бачили ізраїльської пропозиції, яка, як стверджував Байден, лягла в основу його ініціатив.

У понеділок бойові дії в регіоні не припинялися.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб було взято в заручники. У відповідь ЦАХАЛ розпочав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. Відтоді, за даними палестинських служб охорони здоров'я, кількість загиблих у Секторі Гази досягла 36 тис. 479, поранених - 82 тис. 777. За добу загинули ще 40 осіб, 150 дістали поранення. Але в Міністерстві охорони здоров'я Гази в цій статистиці не роблять різниці між цивільними особами та членами збройних угруповань.