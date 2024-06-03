Київська влада не погоджувала проведення Маршу рівності в метро - КМДА

Влада Києва не погоджувала проведення Маршу рівності в столичному метро. З міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію, але наголошують, що в разі проведення маршу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Крім того, заяви, які поширюють деякі телеграм-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету – абсолютно не відповідають дійсності і, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці", - повідомляє пресслужба КМДА.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив, що столична влада розуміє, що правозахисні та інформаційно-роз'яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану.

"Однак Київський метрополітен – об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Ми не можемо наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів. Тому, аби уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення Маршу рівності в метро", - пояснив він.

Як зазначили в Департаменті молоді та спорту КМДА, масові заходи під час дії правового режиму воєнного стану в Україні можуть відбуватися лише за умови обов'язкового дотримання всіх вимог заходів безпеки, законодавства України у сфері цивільного захисту учасників заходу в умовах воєнного стану, вимог Правил благоустрою міста Києва.

У Департаменті рекомендують утриматися від проведення заходів, які передбачають скупчення значної кількості людей, та наголошують, що у разі проведення - відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.