Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі зросла до 59, на покровському напрямку - до 27 - Генштаб ЗСУ

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Загальна кількість бойових зіткнень із початку доби на лінії бойового зіткнення зросла до 59, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 13.30 понеділка, опублікованій у телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

При цьому найскладніша ситуація зберігається на покровському напрямку, де кількість боїв зросла до 27, із них 13 тривають. "Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки та Сокола. Ворог застосовує авіацію", - йдеться у зведенні.

На куп'янському напрямку кількість ворожих атак збільшилася до чотирьох, із них три в районах Невського та Серебрянського лісництва тривають. Також активізувався ворог на північному напрямку, де кількість атак зросла до восьми, шість із яких тривають у районі Роздолівки.

На оріхівському напрямку було відбито три спроби ворога покращити свої позиції в районах Роботиного та Малої Токмачки, ворог застосовував авіацію. На придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки в районі Кринок.

Крім того, ворог активізувався на харківському напрямку, триває бій біля Липців. На времівському напрямку противник за підтримки авіації перейшов до активних дій. Тривають бойові зіткнення на краматорському напрямку.

Росіяни також завдають артилерійських ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. На інших напрямках обстановка без змін.

Раніше повідомлялося про 28 зіткнень станом на 10:30 понеділка. На покровському напрямку тоді тривало 11 боїв.