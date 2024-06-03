Події

13:22 03.06.2024

ЗСУ за минулу добу вразили 17 локацій живої сили й техніки ворога, 2 пункти управління й 2 засоби ППО

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ЗСУ за минулу добу вразили 17 локацій живої сили й техніки ворога, 2 пункти управління й 2 засоби ППО

Сили оборони України за минулу добу завдали ударів по 17 локаціях збройних сил РФ, вразили кілька важливих об'єктів, зокрема два пункти управління й два ворожі засоби протиповітряної оборони, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 10:30 понеділка.

"За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили 17 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об'єктів, зокрема два пункти управління та два ворожі засоби ППО", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що за минулу добу загальні втрати російських загарбників становили 1270 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 22 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 40 БПЛА ОТР, 67 автомобілів і чотири одиниці спеціальної техніки.

Теги: #зсу

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