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13:01 03.06.2024

Командувач регіонального управління тероборони в Одеській області змушував підлеглих будувати йому дім - ДБР

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Командувач регіонального управління тероборони в Одеській області змушував підлеглих будувати йому дім - ДБР

В Одеській області співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили одного з командувачів на залученні бійців до будівництва його маєтку.

"Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок", - йдеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією відомства, чиновник залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого будинку ще 2023 року. "Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій", - зазначається в повідомленні.

Командувачу повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень, що завдало істотної шкоди в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #одеська_область #дбр

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