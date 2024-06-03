Події

12:42 03.06.2024

Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

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Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Сінгапуру для участі в конференції "Діалог - Шангрі Ла" провів зустріч із делегацією Комітету у закордонних справах Палати представників США.

"Обговорив подальшу підтримку України. Поспілкувалися про ситуацію на передовій і напрями військової допомоги Україні, зокрема, про посилення протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них", - написав президент у телеграмі.

Окрему увагу, за його словами, на зустрічі було присвячено посиленню санкційного тиску на РФ.

Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки за вагому двопалатну і двопартійну підтримку з боку Конгресу, президенту США Джозефу Байдену і американському народу.

Теги: #ппо #зеленський #сша

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