Петиція до Кабміну з закликом передбачити бронювання для пожежників, рятувальників і працівників цивільного захисту набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України з закликом передбачити бронювання від мобілізації для всього особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція, подана 31 травня, станом на 3 червня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Звертаємося до вас із причини зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь із частини бійців знята", - ідеться в тексті петиції.

Автори петиції наголошують, що Державна служба з надзвичайних ситуацій виконує важливу місію в тилу.