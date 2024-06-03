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12:31 03.06.2024

Петиція до Кабміну з закликом передбачити бронювання для пожежників, рятувальників і працівників цивільного захисту набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну з закликом передбачити бронювання для пожежників, рятувальників і працівників цивільного захисту набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України з закликом передбачити бронювання від мобілізації для всього особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція, подана 31 травня, станом на 3 червня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Звертаємося до вас із причини зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь із частини бійців знята", - ідеться в тексті петиції.

Автори петиції наголошують, що Державна служба з надзвичайних ситуацій виконує важливу місію в тилу.

Теги: #петиція

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