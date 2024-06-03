Події

11:06 03.06.2024

У Харківській області під загрозами обстрілів гасять сім лісових пожеж на 4,3 тис га - ДСНС

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У Харківській області під загрозами обстрілів гасять сім лісових пожеж на 4,3 тис га - ДСНС

У Харківській області наразі триває гасіння семи лісових пожеж на загальній площі понад 4300 га, спільними зусиллями рятувальників і працівників лісгоспів вдалося локалізувати п'ять із них на площі понад 2230 га.

"Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та в умовах високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. На місці задіяні понад 100 рятувальників та 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також 39 лісників та 15 одиниць техніки лісгоспів", - повідомляється у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у понеділок.

Теги: #пожежи #харківська_область

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