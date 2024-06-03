Події

07:40 03.06.2024

На Харківщині лісовими пожежами охоплено понад 4,3 тис. га

1 хв читати
На Харківщині лісовими пожежами охоплено понад 4,3 тис. га

У Харківській області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 4300 га, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Ціною титанічних зусиль рятувальників і працівників лісгоспів вдалося локалізувати 5 із цих пожеж на загальній площі понад 2230 га", - йдеться в повідомленні.

До гасіння лісових пожеж залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальники ДСНС, 4 піротехнічні та 2 медичні розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів і 39 лісників. Гасіння ускладнює постійна загроза повторних обстрілів і висока забрудненість лісів вибухонебезпечними предметами.

 

 

Теги: #харківська_область #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:32 03.06.2024
Окупанти завдали низку ударів по Зміївській громаді, одна людина загинула, двоє постраждали

Окупанти завдали низку ударів по Зміївській громаді, одна людина загинула, двоє постраждали

11:32 02.06.2024
Сили оборони не дають просунутися окупантам на півночі Харківської області, проте РФ може почати наступ на Золочівському напрямку

Сили оборони не дають просунутися окупантам на півночі Харківської області, проте РФ може почати наступ на Золочівському напрямку

15:56 01.06.2024
Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено мирну жительку - поліція

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено мирну жительку - поліція

14:28 01.06.2024
У Харківській області триває ліквідація 9 лісових пожеж на площі понад 3,7 тис. га - ДСНС

У Харківській області триває ліквідація 9 лісових пожеж на площі понад 3,7 тис. га - ДСНС

09:14 01.06.2024
Усіх постраждалих у результаті ранкового ракетного удару по Балаклії госпіталізовано у стані середньої тяжкості

Усіх постраждалих у результаті ранкового ракетного удару по Балаклії госпіталізовано у стані середньої тяжкості

07:20 01.06.2024
У Балаклії внаслідок ворожого удару постраждали 12 осіб, серед них дитина і вагітна

У Балаклії внаслідок ворожого удару постраждали 12 осіб, серед них дитина і вагітна

07:00 01.06.2024
Унаслідок обстрілу окупантами Вовчанська поранено волонтера зі Швейцарії

Унаслідок обстрілу окупантами Вовчанська поранено волонтера зі Швейцарії

19:05 30.05.2024
Інформація про загиблого в Руській Лозовій не підтвердилася

Інформація про загиблого в Руській Лозовій не підтвердилася

18:15 30.05.2024
Унаслідок ворожого обстрілу Руської Лозової загинув мирний житель - ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу Руської Лозової загинув мирний житель - ОВА

14:24 30.05.2024
Окупанти обстріляли Червону Поляну на Харківщині, постраждали троє мирних жителів

Окупанти обстріляли Червону Поляну на Харківщині, постраждали троє мирних жителів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

Зеленський обговорив із президентом Філіппін питання двосторонніх відносин

Зеленський привітав Галлу Томасдоттір із перемогою на виборах президента Ісландії: Сподіваюся на спільну роботу зі зміцнення партнерства та забезпечення миру

Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Херсон і 14 населених пунктів області, є руйнування

Російські війська за добу 420 разів ударили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

У Чорному морі перебувають два кораблі РФ, зокрема один носій "Калібрів"

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

Зеленський обговорив із президентом Філіппін питання двосторонніх відносин

Повінь на півдні Німеччини: загинув пожежник, зійшов з колії поїзд, триває евакуація населення

3 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Скрипаль Дмитро Удовиченко виграв гран-прі конкурсу королеви Єлизавети

Зеленський прибув до Маніли

Росіяни 19 разів обстріляли 10 громад у прикордонні Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА