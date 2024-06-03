На Харківщині лісовими пожежами охоплено понад 4,3 тис. га

У Харківській області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 4300 га, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Ціною титанічних зусиль рятувальників і працівників лісгоспів вдалося локалізувати 5 із цих пожеж на загальній площі понад 2230 га", - йдеться в повідомленні.

До гасіння лісових пожеж залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальники ДСНС, 4 піротехнічні та 2 медичні розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів і 39 лісників. Гасіння ускладнює постійна загроза повторних обстрілів і висока забрудненість лісів вибухонебезпечними предметами.