3 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 831 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 831 RUSSIAN AGRESSION

3 червня відзначають Всесвітній день сидру, День засобів захисту від комах, Всесвітній день людей із деформацією стопи, День народження парашута, у Європі - День велосипедиста.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним.

У Чорногорії - День незалежності, в Австралії - День Західної Австралії, раніше відомий як День заснування, День Мабо, Червневий вихідний в Ірландії.

День велосипедиста

Щорічно 3 червня в Європі відзначають День велосипедиста, пов'язаний зі зростанням популярності велосипедів.

Свято було запроваджено 12 квітня 2018 року ООН за пропозицією соціолога Лешека Сибільського. Документ підтримало 56 країн. Метою свята є підтримання культури їзди на велосипеді, адже це найбільш екологічний і дешевий варіант пересування.

Всесвітній день сидру

Всесвітній день сидру відзначають 3 червня кожного року, щоб вшанувати історію та культуру приготування і вживання сидру в усьому світі.

Сидр - слабоалкогольний напій, який утворюється внаслідок бродіння яблучного соку, насиченого киснем (2-8 % спирту). Найбільш якісний сидр виробляють у Франції, в регіонах Нормандія і Бретань. У Німеччині відомий під назвою апфельвайн, у Франкфурті щорічно на початку осені проходить фестиваль сидру - Апфельвайнфест. Також сидр популярний у Іспанії.

У Північній Америці сидром зазвичай називають безалкогольний напій - вид яблучного соку. Сидри можуть бути газованими, ароматизованими, "тихими" (не насиченими двоокисом вуглецю).

Згідно із законодавством України сидр виробляється без додавання спирту.

День засобів захисту від комах

Цей день слугує нагадуванням про те, що багато комах, як-от комарі та кліщі, можуть переносити різні хвороби: вірус Західного Нілу, хворобу Лайма та вірус Зіка. Використання репелентів може зменшити ризик зараження цими хворобами та захистити від дискомфорту, спричиненого укусами комах.

День народження парашута

3 червня 1785 року французький повітроплавець Франсуа Бланшар продемонстрував у Лондоні сконструйований ним парашут для стрибків із повітряної кулі. Сам Бланшар випробувати свій винахід не наважився і з висоти 300 м скинув на парашуті собаку. Тварина приземлилася благополучно.

Ще цього дня:

1527 - Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;

1571 - Війська кримського хана Девлет-Герая захопили і до тла спалили Москву;

1768 - Взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Гонти;

1892 - Засновано англійський футбольний клуб "Ліверпуль";

2006 - Чорногорія проголосила незалежність;

2017 - Почала діяти інтернетна соціальна мережа "Ukrainians";

2017 - У Лондоні здійснено серію терористичних атак. Терористи вбили вісьмох людей і поранили десятки мирних жителів. Трьох нападників поліція застрелила.

Церковне свято

Цього дня православна церква відзначає день пам'яті святого Лукиліяна, який жив в Антіохії в 3 столітті. У зрілі роки він був язичницьким жерцем, але до старості навернувся до християнства і прийняв хрещення, а потім почав проповідувати і своїм красномовством навернув багатьох язичників до Христа.

За доносом юдеїв його схопили, били палицями, а потім ув'язнили. Там Лукиліян зустрів чотирьох отроків - Клавдія, Іпатія, Павла і Діонісія. Вони також відвернулися від язичництва і прийняли віру в Христа.

Переслідувачі, бажаючи стратити Лукиліяна і чотирьох отроків, кинули їх у піч. За переказами, Господь зберіг їх неушкодженими. Після цього мучеників доправили у Візантію, де святого Лукиліяна розіп'яли на хресті, а отроків обезголовили. Свідком їхнього подвигу стала свята діва Павла, яка піклувалася про в'язнів-християн. Після їхньої загибелі вона продовжувала своє служіння вірі.

Іменини: Юліан, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Клавдія.