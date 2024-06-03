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02:25 03.06.2024

Росіяни 19 разів обстріляли 10 громад у прикордонні Сумської області

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Росіяни 19 разів обстріляли 10 громад у прикордонні Сумської області

Російські окупанти 19 разів обстріляли Сумську область протягом неділі, під ворожим вогнем опинилися жителі десяти громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила в зведенні Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілу зазнали Миропільська, Хотинська, Білопільська, Миколаївська, Краснопільська, Шосткинська, Есманська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади", - повідомили в ОВА.

Так, за інформацією ОВА, по Білопільській громаді росіяни завдали ударів із використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (7 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).

Під мінометним вогнем були Хотинська (4 міни), Новослобідська (4 вибухи), Краснопільська (2 міни), Есманська (2 вибухи) громади.

Артилерійського обстрілу зазнали Миропільська (2 вибухи) і Миколаївська (2 вибухи) громади.

Обстрілу касетними боєприпасами піддалася Шосткинська громада (2 вибухи).

Удари з використанням БпЛА було зафіксовано в Шалигинській (FPV-дрон, 2 вибухи) та Великописарівській (FPV-дрон, 2 вибухи) громадах.

Теги: #україна #сумська_область #зведення #обстріли

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