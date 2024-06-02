Події

23:34 02.06.2024

Окупанти за добу завдали 4 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

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Окупанти за добу завдали 4 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав по території України чотири ракетні та 33 авіаційні удари, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 22:30 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Упродовж доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетні із застосуванням двох ракет та 33 авіаційні удари із застосуванням 46 КАБів, застосували 351 дрон-камікадзе. Окупанти здійснили майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння", - ідеться у зведенні.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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