Окупанти за добу завдали 4 ракетних і 33 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав по території України чотири ракетні та 33 авіаційні удари, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 22:30 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Упродовж доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетні із застосуванням двох ракет та 33 авіаційні удари із застосуванням 46 КАБів, застосували 351 дрон-камікадзе. Окупанти здійснили майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння", - ідеться у зведенні.