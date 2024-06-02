На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 2 мирні мешканки - Синєгубов

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Унаслідок удару КАБ, завданого ЗС РФ по с. Чайківка, є постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено приватний будинок. Постраждали дві жінки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожого обстрілу зазнали також Перовське (внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки), Івашки (внаслідок артобстрілу пошкоджено три будинки, господарські споруди, енергомережі), Богуславка (пошкоджено приміщення складу) і Петропавлівка (обстріл спровокував пожежу, горіла господарська споруда).