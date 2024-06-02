Події

11:34 02.06.2024

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 2 мирні мешканки - Синєгубов

1 хв читати
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 2 мирні мешканки - Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Унаслідок удару КАБ, завданого ЗС РФ по с. Чайківка, є постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено приватний будинок. Постраждали дві жінки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожого обстрілу зазнали також Перовське (внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки), Івашки (внаслідок артобстрілу пошкоджено три будинки, господарські споруди, енергомережі), Богуславка (пошкоджено приміщення складу) і Петропавлівка (обстріл спровокував пожежу, горіла господарська споруда).

Теги: #постраждалі #харківщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 02.06.2024
Окупанти обстріляли Андріївку на Харківщині, постраждали 2 пенсіонери - Синєгубов

Окупанти обстріляли Андріївку на Харківщині, постраждали 2 пенсіонери - Синєгубов

11:36 02.06.2024
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула 1 людина, поранено 6 - голова ОВА

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула 1 людина, поранено 6 - голова ОВА

11:27 02.06.2024
На Харківщині лісовими пожежами охоплено понад 3,9 тис. га - ДСНС

На Харківщині лісовими пожежами охоплено понад 3,9 тис. га - ДСНС

08:51 02.06.2024
У Миколаївській області вночі збито 11 "шахедів", через падіння уламків горіли склади промпідприємства

У Миколаївській області вночі збито 11 "шахедів", через падіння уламків горіли склади промпідприємства

08:12 02.06.2024
Війська РФ протягом доби завдали понад 380 ударів по Запорізькій області

Війська РФ протягом доби завдали понад 380 ударів по Запорізькій області

06:38 02.06.2024
Окупанти за минулий день понад 20 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

Окупанти за минулий день понад 20 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

03:48 02.06.2024
Окупанти за минулий день понад 20 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

Окупанти за минулий день понад 20 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області

18:54 01.06.2024
Війська РФ за день здійснили п'ять артобстрілів і три удари БПЛА по Нікопольському району, пошкоджено підприємство і ЛЕП

Війська РФ за день здійснили п'ять артобстрілів і три удари БПЛА по Нікопольському району, пошкоджено підприємство і ЛЕП

09:39 01.06.2024
Унаслідок ворожих атак за добу постраждали понад 60 цивільних осіб, серед них щонайменше дев’ятеро дітей - Клименко

Унаслідок ворожих атак за добу постраждали понад 60 цивільних осіб, серед них щонайменше дев’ятеро дітей - Клименко

09:23 01.06.2024
Російська армія за добу 23 рази обстріляла прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей

Російська армія за добу 23 рази обстріляла прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР

Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження про участь Байдена - Зеленський

ОСТАННЄ

Президенти України та Сінгапуру обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин

На початку тижня в більшості областей України будуть дощі, у понеділок у Карпатах грози - Укргідрометцентр

Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР

Від початку доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ситуація напружена - Генштаб ЗСУ

У Дніпропетровській області знищено 1 ворожий БпЛА - ВК "Восток"

Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

Сили оборони не дають просунутися окупантам на півночі Харківської області, проте РФ може почати наступ на Золочівському напрямку

У Миколаївській області рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, що виникла внаслідок падіння уламків БпЛА - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА