Події

11:27 02.06.2024

На Харківщині лісовими пожежами охоплено понад 3,9 тис. га - ДСНС

1 хв читати
На Харківщині лісовими пожежами охоплено понад 3,9 тис. га - ДСНС

У Харківській області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 3 900 га, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Ціною титанічних зусиль рятувальників і працівників лісгоспів удалося локалізувати 4 із цих пожеж на загальній площі понад 2 250 га", - ідеться в повідомленні.

До гасіння лісових пожеж залучено 21 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 97 рятувальників ДСНС, 2 піротехнічні та 1 медичний розрахунок, а також 10 одиниць техніки лісгоспів і 34 лісівники. Його ускладнює постійна загроза повторних обстрілів і висока забрудненість лісів вибухонебезпечними предметами.

Теги: #харківщина #пожежи #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 02.06.2024
Окупанти обстріляли Андріївку на Харківщині, постраждали 2 пенсіонери - Синєгубов

Окупанти обстріляли Андріївку на Харківщині, постраждали 2 пенсіонери - Синєгубов

11:34 02.06.2024
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 2 мирні мешканки - Синєгубов

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 2 мирні мешканки - Синєгубов

11:15 02.06.2024
У Миколаївській області рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, що виникла внаслідок падіння уламків БпЛА - ДСНС

У Миколаївській області рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, що виникла внаслідок падіння уламків БпЛА - ДСНС

15:56 31.05.2024
Серед повернутих із російського полону шестеро жителів Харківщини - Синєгубов

Серед повернутих із російського полону шестеро жителів Харківщини - Синєгубов

15:56 29.05.2024
Кличко передав 92 бригаді на Харківський напрямок автівки та дрони від киян

Кличко передав 92 бригаді на Харківський напрямок автівки та дрони від киян

18:54 27.05.2024
На Харківщині через лісову пожежу, спровоковану ворожими обстрілами, детонують боєприпаси, залишені окупантами під час відступу

На Харківщині через лісову пожежу, спровоковану ворожими обстрілами, детонують боєприпаси, залишені окупантами під час відступу

19:27 26.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

10:32 26.05.2024
На Харківщині за добу 12 людей загинули, 78 постраждали внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

На Харківщині за добу 12 людей загинули, 78 постраждали внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

17:32 21.05.2024
Окупанти активізувалися на Харківщині, складна ситуація залишається на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти активізувалися на Харківщині, складна ситуація залишається на покровському напрямку - Генштаб

21:05 17.05.2024
У Вовчанську окупанти розстріляли людину з інвалідністю, розпочато розслідування

У Вовчанську окупанти розстріляли людину з інвалідністю, розпочато розслідування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР

Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження про участь Байдена - Зеленський

ОСТАННЄ

Президенти України та Сінгапуру обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин

На початку тижня в більшості областей України будуть дощі, у понеділок у Карпатах грози - Укргідрометцентр

Україні потрібна підтримка країн Азії - Зеленський

Зеленський: У нас сьогодні немає якихось потужних контактів із Китаєм, цього не хоче китайська сторона

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР

Від початку доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ситуація напружена - Генштаб ЗСУ

У Дніпропетровській області знищено 1 ворожий БпЛА - ВК "Восток"

Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула 1 людина, поранено 6 - голова ОВА

Сили оборони не дають просунутися окупантам на півночі Харківської області, проте РФ може почати наступ на Золочівському напрямку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА