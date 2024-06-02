На Харківщині лісовими пожежами охоплено понад 3,9 тис. га - ДСНС

У Харківській області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 3 900 га, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Ціною титанічних зусиль рятувальників і працівників лісгоспів удалося локалізувати 4 із цих пожеж на загальній площі понад 2 250 га", - ідеться в повідомленні.

До гасіння лісових пожеж залучено 21 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 97 рятувальників ДСНС, 2 піротехнічні та 1 медичний розрахунок, а також 10 одиниць техніки лісгоспів і 34 лісівники. Його ускладнює постійна загроза повторних обстрілів і висока забрудненість лісів вибухонебезпечними предметами.