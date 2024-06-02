У Миколаївській області вночі збито 11 "шахедів", через падіння уламків горіли склади промпідприємства

У Миколаївській області вночі збито 11 "шахедів", через падіння уламків горіли склади промпідприємства в Куцурубській громаді, пожежу локалізовано, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім щодо ситуації станом на 07.30 ранку 2 червня.

"У ніч на 2 червня силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БПЛА типу "Shahed 131/136", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Кім уточнив, що в Миколаївському районі вчора, 1 червня, о 07:33 і 19:04 ворог наносив мінометні обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора, 1 червня, о 12:15 ворог атакував Степівську громаду. Уламки ракети (тип встановлюється) впали на відкритій території за межами населеного пункту. Унаслідок дії вибухової хвилі пошкоджено сім приватних будинків та господарські споруди (вибито вікна та дахи). Постраждалих немає.

Крім того, інформував очільник ОВА, 1 червня, о 15:50 та 18:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Унаслідок одного з обстрілів у с. Іванівка сталося загоряння на території спортивного майданчика школи. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Кім також додав, що "сьогодні вночі, 2 червня, внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136" у Куцурубській громаді сталося загоряння складських приміщень промислового підприємства. Станом на 06:00 пожежу локалізовано. Постраждалих немає".