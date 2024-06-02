2 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 830 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 830 RUSSIAN AGRESSION

2 червня в Україні відзначають День працівників місцевої промисловості, День працівників водного господарства та День меліоратора.

Також сьогодні Міжнародний день очищення водойм, Міжнародний день людей, які подолали рак, Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки.

Православна церква вшановує пам'ять святого Никифора.

День працівників місцевої промисловості

Встановлено згідно з Указом Президента України від 20 серпня 2002 року, враховуючи вагомий внесок працівників місцевої промисловості в розвиток економіки держави.

День меліоратора

День меліоратора - професійне свято трудівників землі. Меліорація, (лат. "поліпшення"), містить у собі комплекс технічних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на радикальне поліпшення земель та оздоровлення довкілля.

День очищення водойм

Заснований 1995 року з метою привернення уваги до проблеми забруднення водойм.

Цього дня опікуються очищенням водойм і узбережжя, піднімають сміття з дна і прибирають береги.

День працівників водного господарства

Встановлений 18 березня 2003 року Указом Президента України.

Вода - джерело всього живого на Землі, тому раціональне використання водних ресурсів, забезпечення населення і підприємств промисловості водою, ощадливий розподіл, збереження і відведення води є важливими завданнями працівників водного господарства.

Міжнародний день людей, які подолали рак

Цього дня вшановують усіх, хто зіткнувся з раком: ті, хто перебуває на стадії лікування, хто в ремісії, хто зазнав рецидиву, а також їхні родичі, друзі та медичні працівники, які борються з цією хворобою щодня.

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки

Заснований 2016 року з метою підвищення обізнаності про анорексію, булімію та компульсивне переїдання і розвінчання міфів про розлади харчової поведінки, поширення інформації про ці захворювання та підтримки людей, які від них страждають.

Ще цього дня:

1924 - Американський Конгрес надає громадянство всім американським індіанцям;

1953 - Коронація Єлизавети II, королеви Великої Британії;

1996 - Україна офіційно втрачає статус ядерної держави;

2010 - Депутати Національної асамблеї Квебека одноголосно ухвалили законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу і проголосили День пам'яті жертв Голодомору.

Церковне свято

День пам'яті святого Никифора

Никифор жив у VIII-IX століттях і був родом із Константинополя. Здобув гарну освіту, в юнацьки роки захоплювався читанням духовних книг і вивченням Святого Письма. Служив радником при дворі імператора Лева IV і вів доброчесне життя, ревно захищаючи святі ікони. Згодом Никифор відмовився від світського життя й оселився біля Босфору, де заснував монастирську обитель і побудував церкву.

815 року імператором Львом Вірменином був засланий у монастир за боротьбу з іконоборчою єрессю. Помер після тринадцяти років у вигнанні. Мощі святого, що пролежали в землі дев'ятнадцять років, були урочисто перенесені до Константинополя.

Іменини: Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія.