Армія РФ від початку доби завдала ударів КАБами по Харкову і п'яти населених пунктах області

Російська армія від початку доби завдала ударів керованими авіабомбами по Харкову і п'яти населених пунктах області, повідомляють в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України станом на 19.00 суботи.

"Російські окупанти продовжують тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (рф) агресор наніс удар однією КАБ по Харкову та Великих Проходах відповідно, три КАБи ворог скинув по Руській Лозовій, ще по одному КАБу у П’ятихатку та Чайківку, по Ветеринарному вдарили вісьмома некерованими авіаційними ракетами", - зазначено у зведенні.