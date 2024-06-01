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15:25 01.06.2024

Зеленський розраховує на прискорення поставок військової допомоги Україні в межах виділеного США пакета підтримки в $61 млрд

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Зеленський розраховує на прискорення поставок військової допомоги Україні в межах виділеного США пакета підтримки в $61 млрд

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прискорення постачань військової допомоги Україні в межах схваленого у квітні цього року Конгресом США пакета підтримки в 61 млрд доларів.

"Дуже важливо, що це (рішення Конгресу про допомогу Україні - ІФ-У) було ухвалено. Це і зброя для нас, це і сигнал важливий для РФ. І важливо, що це було об'єднане позитивне рішення всередині США. Але з цієї суми, я вважаю, сьогодні мало прийшло. Це моя особиста думка. Але я не можу укомплектувати бригади, резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація", - заявив Зеленський в інтерв'ю The Guardian, опублікованому в суботу.

Так, за його словами, "і Росія чітко це розуміє - що вони роблять із Харковом і чому вони йдуть на північ і дивляться в тому напрямку - щоб розтягнути фронт".

"Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї - так, як вони відправляють своїх як м'ясо. Вони розуміють, що ті наші війська, які стоять на сході, а РФ не полишає головної мети окупувати повністю схід нашої держави, - їм потрібно розтягнути наші сили. Вони розтягують наш фронт і розуміють, що якби прийшло достатньо (зброї - ІФ-У), ми б укомплектували бригади, ми б не забирали наші сили з Донбасу і могли б відповідати нашою далекобійністю (на обстріли - ІФ-У) Харківської області", - сказав президент.

Водночас, наголосив Зеленський, ніхто нікого не звинувачує. "Ми там, де ми є. Ми у війні. І вже не на її початку. І тому потрібно кожного дня шукати вихід із ситуації".

Він також зауважив, що загалом сума, виділена Конгресом, є великою для того, щоб укомплектувати українські бригади просто і швидко, однак, на його думку, вона надходить повільно.

"І всі радісні, всі щасливі, що все-таки вдалося (Конгресу узгодити допомогу Україні - ІФ-У), що всі разом тиснули (на США - ІФ-У), двопартійна підтримка, 61 млрд - а їх тільки починають передвати нам, ідуть до нас. Але Росія швидше. Росія повільніше, ніж Україна, але швидша, ніж Захід. І це проблема. А якщо кожна хвилина може забрати життя людей, то ми хочемо швидших поставок (від США - ІФ-У). Просто для нас ціна цього болючіша, ніж для країн-партнерів. Тому що в їхніх сім'ях ніхто не гине. І слава Богу! Але ти не знаєш, що таке війна, поки вона не прийшла до тебе в дім", - наголосив Зеленський.

Він також наголосив, що "цієї швидкості постійно не вистачає Заходу, партнерам", - додавши, що це може відбуватися з різних причин, включно з бюрократичними або такими, як "інший підхід до життя в невоєнний час".

"На війні в тебе інші пріоритети: вижити, люди, діти - це головне. А коли ти в безпеці, ти звикаєш до цього, і тому й час у тебе по-іншому йде. Тобі не потрібно вижити зараз, тому що наступної секунди тебе можуть убити. Наприклад, ти в Харкові, якщо не спустився в бомбосховище - а там до їхньої (російської - ІФ-У) зброї 60 км, 100 км - і ти не спустився, то ти можеш бути мертвим", - резюмував Зеленський.

Теги: #сша #військова_служба

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