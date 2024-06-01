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11:40 01.06.2024

Гарантована незалежність України буде завжди надійним захистом кожній дитині в нашій державі - Зеленський

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Гарантована незалежність України буде завжди надійним захистом кожній дитині в нашій державі - Зеленський

У Міжнародний день захисту дітей президент України Володимир Зеленський заявив, що надійним захистом для кожної дитини в державі буде гарантована незалежність України.

"Діти кожного народу заслуговують на безпеку та можливість жити своїм життям, власними мріями зі своїми рідними. На жаль, російська агресія вкрала в багатьох українських дітей час безтурботності та занадто рано змусила побачити найгірше, що буває у світі дорослих, - війну", - заявив президент.

Водночас, за його словами, "мільйони дорослих, і не тільки в нашій країні, все ж таки відчувають, як важливо робити все можливе, щоб повертати безпеку, попри все - захищати, запобігати російському злу та відновлювати можливість жити".

"Наші українські діти вчаться, мріють і багато в чому допомагають дорослим триматися і тримати Україну - не віддавати її окупанту. Упевнений, що зможемо захистити нашу незалежність. А гарантована незалежність України буде завжди надійним захистом кожній дитині в нашій державі", - наголосив Зеленський.

Теги: #захист #діти

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