Поїзд з України до Хелма до 30 серпня висаджуватиме пасажирів на станції Дорогуськ у зв'язку з ремонтними роботами

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила про зміни в русі поїздів до Хелма у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, які триватимуть до 30 серпня.

"Важлива інформація для пасажирів, що подорожуватимуть до Варшави та Любліна пересадковими поїздами Укрзалізниці. З 23 червня по 31 серпня поїзди №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорогуськ. Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на станції Хелм у Польщі", - йдеться в повідомленні УЗ у суботу.

Прикордонно-митний контроль пасажири проходитимуть, не виходячи з вагонів, ідеться в повідомленні УЗ.

Також повідомляється, що станція Дорогуськ буде доступна тільки для узгодженої пересадки між двома поїздами, і залишати її іншими видами транспорту не можна. Зробити це пасажири зможуть, діставшись на пересадковому поїзді до станції Хелм.

Зазначається, що пересадка на польський поїзд до/з Варшави відбуватиметься за таким графіком: двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ - Дорогуськ прибуватиме на станцію Дорогуськ о 06:45, після чого в поїзді проходитиме прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорогуська о 08:43 (Хелм о 09:31 - 09:36) і прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31. Крім того, двогрупний поїзд №120/94 Дорогуськ - Дніпро/Харків буде доступний для посадки на станції Дорогуськ до 11:00, після чого в поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд із Варшави IC 12100 прибуватиме до Дорогуська о 09:57 (Хелм 09:34 - 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Східної - о 06:49.

Поїзди №19/20 Київ - Хелм, №119 Дніпро - Хелм, №24 Хелм - Київ курсуватимуть до станції Хелм без змін у розкладі руху.

Змін у русі прямого поїзда з Києва до Варшави №67/68 також не відбудеться.