ППО збила дев’ять ракет і десять шахедів у Дніпропетровській області, поранено чотирьох людей, серед них семирічна дівчинка

Фото: Дніпропетровська ОВА

Українські захисники ліквідували 9 ракет і 10 шахедів у Дніпропетровській області, але є поранені в Нікополі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі в області працювала ППО. Захисники збили ракети і шахеди. Деталі - пізніше. Є влучання", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону. Сталося кілька пожеж.

Тим часом, по Нікополю ввечері в п'ятницю окупанти влучили з артилерії. З обстрілу та атак дронами-камікадзе в місті розпочався ранок суботи. Під ударом опинилася також Покровська громада, де постраждали четверо людей. Серед них - 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік і дві жінки - 74 та 68 років. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджено автобус, двоповерхову неексплуатовану будівлю, приватний будинок, господарську споруду. Наслідки - на фото.

Наразі з'ясовується, якої ще шкоди завдав ворог.

Зокрема, захисники збили над Дніпропетровською областю 9 ракет і 10 шахедів.