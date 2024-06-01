На Буковині проти представника ТЦК застосували газовий балончик
У Чернівецькій області військовозобов'язаний напав на представника ТЦК і СП і застосував газовий балончик, повідомила служба зв'язків із громадськістю Чернівецького обласного ТЦК і СП.
"31 травня, у селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення військовозобов'язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК і СП", - ідеться в повідомленні.
Нападник чинив опір і був затриманий до приїзду представників поліції.
Унаслідок нападу військовослужбовець ТЦК і СП дістав хімічні опіки очей і дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано.
Постраждалий військовослужбовець був переведений в ТЦК і СП після важкого поранення з бойової бригади.