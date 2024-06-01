У Краматорську сапери вилучили бойову частину ракети "Гром Е1"

У Краматорську Донецької області сапери вилучили бойову частину російського боєприпасу "Гром Е1", що влучив у землю посеред житлового сектора, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Уночі 29 травня російська авіація завдала удару по місту Краматорськ. Одна з гібридних ракет "Гром Е1" пробила покрівлю будинку та застрягла в землі посеред житлового сектору міста", - йдеться в повідомленні.

Сапери ДСНС завантажили вибухонебезпечний предмет, що не здетонував, у піротехнічну машину важкого типу для подальшого транспортування та знищення в установленому порядку.