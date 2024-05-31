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20:03 31.05.2024

У Міноборони підтримують створення Військової поліції

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У Міноборони підтримують створення Військової поліції

У Міністерстві оборони України закликають народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт №6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку Збройних сил України.

"Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів і захисту їхніх прав за стандартом НАТО AJP-3.21", - повідомляється на сайті оборонного відомства.

У міністерстві наголошують на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції та планують співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту. "Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція", - наголошується в повідомленні.

Теги: #міноборони #військова_поліція

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