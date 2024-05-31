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12:54 31.05.2024

Дрони СБУ уразили в Криму ворожу РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн - джерело

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Дрони СБУ уразили в Криму ворожу РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн - джерело

У ніч на 30 травня дрони СБУ уразили в Криму ворожий комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько $100 млн, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" обізнане джерело.

Згідно з даними джерела, РЛС уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Зазначається, що ця ворожа РЛС біля Армянська контролювала ділянку фронту в 380 км, забезпечуючи захист об'єктів окупантів на території Криму.

За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували відключення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

"Ця спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту", - зазначило джерело.

Теги: #дрон #сбу #рлс

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