За добу на східному напрямку відбулося 127 бойових зіткнень, від початку поточної 20 - ОСУВ "Хортиця"

За минулу добу на східному напрямку фронту відбулося 127 бойових зіткнень, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - 103 зіткнення, від початку поточної доби вже відбулося 20 зіткнень, повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Східний напрямок. Минулої доби на фронті відбулося 127 бойових зіткнень, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" – 103 боєзіткнення. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 56 авіаударів із застосуванням 79 КАБів та 318 ударів дронами-камікадзе", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

За минулу добу в східній операційній зоні противник здійснив 3 618 обстрілів позицій українських військ. У свою чергу в результаті бойової роботи підрозділи артилерії Сил оборони України виконали понад 2 927 вогневих завдань.

Окрім цього, за поточну добу в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" вже зафіксовано 349 обстрілів і 14 ударів дронами-камікадзе.