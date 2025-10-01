Понад 22 тис окупантів та 3,4 тис техніки знищено у вересні в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро"

Фото: https://t.me/SJTF_Dnipro

Втрати російської армії лише на східному напрямку фронту в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" за вересень склали 22 тис 496 військовослужбовців та понад 3 тис одиниць техніки.

Як повідомляється в телеграм-каналі ОСУВ "Дніпро" в середу, за місяць в зоні їх відповідальності було знищено 54 танки противника, один гелікоптер, 40 бойових броньованих машин, 716 гармат і мінометів, два протитанкові засоби, 22 реактивні системи залпового вогню, вісім важких вогнеметних систем, 114 засобів радіоелектронної боротьби, п'ять засобів протиповітряної оборони, 1 тис 749 одиниць автомобільної техніки, 713 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, за цей час було знищено 984 пункти управління БпЛА ворога, 5 тис 583 укриттів, 133 склади боєприпасів та 71 склад паливно-мастильних матеріалів.

За серпень в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" було знищено 21 тис 668 окупантів, на липень – 25 тис 286, за червень – 22 тис 684.