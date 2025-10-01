Інтерфакс-Україна
Події
18:19 01.10.2025

Понад 22 тис окупантів та 3,4 тис техніки знищено у вересні в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро"

1 хв читати
Понад 22 тис окупантів та 3,4 тис техніки знищено у вересні в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро"
Фото: https://t.me/SJTF_Dnipro

Втрати російської армії лише на східному напрямку фронту в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" за вересень склали 22 тис 496 військовослужбовців та понад 3 тис одиниць техніки.

Як повідомляється в телеграм-каналі ОСУВ "Дніпро" в середу, за місяць в зоні їх відповідальності було знищено 54 танки противника, один гелікоптер, 40 бойових броньованих машин, 716 гармат і мінометів, два протитанкові засоби, 22 реактивні системи залпового вогню, вісім важких вогнеметних систем, 114 засобів радіоелектронної боротьби, п'ять засобів протиповітряної оборони, 1 тис 749 одиниць автомобільної техніки, 713 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, за цей час було знищено 984 пункти управління БпЛА ворога, 5 тис 583 укриттів, 133 склади боєприпасів та 71 склад паливно-мастильних матеріалів.

За серпень в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" було знищено 21 тис 668 окупантів, на липень – 25 тис 286, за червень – 22 тис 684.

Теги: #війна #осув #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 01.10.2025
Сапери розмінували рекордні за площею агроугіддя на 1,7 тис. га у Харківській області

Сапери розмінували рекордні за площею агроугіддя на 1,7 тис. га у Харківській області

16:09 01.10.2025
ПАРЄ закликала Росію звільнити українських журналістів з полону - нардеп

ПАРЄ закликала Росію звільнити українських журналістів з полону - нардеп

15:07 01.10.2025
Науседа: війна коштує Україні щорічно приблизно EURO1 млрд

Науседа: війна коштує Україні щорічно приблизно EURO1 млрд

14:43 01.10.2025
Фон дер Ляєн: Україна – наша перша лінія оборони, ми повинні посилити підтримку

Фон дер Ляєн: Україна – наша перша лінія оборони, ми повинні посилити підтримку

13:27 01.10.2025
Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

10:45 01.10.2025
КМІС: 81% опитаних українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення РФ

КМІС: 81% опитаних українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення РФ

07:12 01.10.2025
Окупанти за добу втратили 920 осіб та 33 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 33 од. спецтехніки - Генштаб

02:21 01.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

16:35 30.09.2025
Окупанти знов наростили інтенсивність авіаударів по Україні після дводенного зменшення – Генштаб

Окупанти знов наростили інтенсивність авіаударів по Україні після дводенного зменшення – Генштаб

09:35 30.09.2025
Мінкультури: Від початку війни росіяни зруйнували або пошкодили 770 бібліотек

Мінкультури: Від початку війни росіяни зруйнували або пошкодили 770 бібліотек

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Парафіяльна громада костелу св. Миколая виконала протиаварійні роботи не дочекавшись допомоги Мінкульту

Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

Сибіга прокоментував заяву Орбана: Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?

Виробник дронів "Генерал Черешня" запустив академію для пілотів дронів-перехоплювачів

Місто Славутич без світла після удару окупантів по електропідстанції, подача води обмежена – мер

На Житомирщині засуджено до 5 років ув’язнення військового, який організував схему незаконних виплат військовослужбовцям

Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД

На Сумщині передана в суд справа місцевого жителя, який перевдягався в піксельну форму та збирав дані про ЗСУ для ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА