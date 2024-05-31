Сирський обговорив із генералом Брауном нагальні потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, під час якої сторони обговорили нагальні потреби українського війська.

"Вдруге протягом місяця мав розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Висловив вдячність за надзвичайно важливу військово-технічну допомогу: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку. Кожна одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів", - написав Сирський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Головнокомандувач повідомив, що нагальні потреби ЗСУ було обговорено з огляду на оперативну ситуацію на фронті та стратегічні завдання України.

Зі свого боку генерал Браун подякував за привітання з Днем Збройних сил США та українські ініціативи, які Україна інвестує в міжнародну безпеку.