Події

10:15 31.05.2024

Сирський обговорив із генералом Брауном нагальні потреби ЗСУ

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, під час якої сторони обговорили нагальні потреби українського війська.

"Вдруге протягом місяця мав розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Висловив вдячність за надзвичайно важливу військово-технічну допомогу: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку. Кожна одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів", - написав Сирський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Головнокомандувач повідомив, що нагальні потреби ЗСУ було обговорено з огляду на оперативну ситуацію на фронті та стратегічні завдання України.

Зі свого боку генерал Браун подякував за привітання з Днем Збройних сил США та українські ініціативи, які Україна інвестує в міжнародну безпеку.

Теги: #браун #сирський

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