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09:46 31.05.2024

Надання дозволу на демонтаж радянської символіки з мосту Патона в компетенції департаменту охорони культспадщини КМДА - Мінкультури

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Надання дозволу на демонтаж радянської символіки з мосту Патона в компетенції департаменту охорони культспадщини КМДА - Мінкультури

Питання надання дозволу на демонтаж радянської символіки з мосту ім. Патона належить до компетенції департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА), заявили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

"Міністерство з розумінням сприймає і підтримує волю громадян у питанні усунення з публічного простору об'єктів, пов'язаних із радянською та російською історією і культурою, але водночас наполягаємо на необхідності дотримання вимог законодавства, зокрема закону "Про охорону культурної спадщини", - йдеться у відповіді Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У відомстві уточнили, що міст ім. Патона є пам'яткою архітектури та містобудування, науки і техніки місцевого значення.

У міністерстві наголосили, що відповідно до закону про охорону культурної спадщини, надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення належить до повноважень органу виконавчої влади Київської міської державної адміністрації відповідно до їхньої компетенції.

У зв'язку з цим запит агентства "Інтерфакс-Україна" щодо демонтажу радянської символіки з мосту ім. Патона перенаправлено до департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Як повідомлялося, 2019 року керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович заявляв, що проблема радянської символіки на київському мосту ім. Патона не стільки технологічна, скільки ідеологічна, Інститут за допомогою громадськості продовжить домагатися її демонтажу.

У березні 2020 року голова УІНП Антон Дробович розповів, що представники київської влади заявляють, що заплановано реконструкцію мосту Патона, під час якої радянські символи буде демонтовано.

У травні 2022 року Дробович заявив, що серпи і молоти на мосту Патона потрібно прибрати якнайшвидше, а в травні 2024 року він висловив сподівання, що радянську символіку з мосту Патона буде демонтовано влітку 2024 року.

У травні 2024 року в КМДА заявили, що питання демонтажу радянської символіки з моста ім. Патона має вирішувати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України в процесі реставрації моста.

Теги: #демонтаж #міст_патона #мінкультури #символіка

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