Силами ППО збито крилату ракету і чотири ударні БПЛА, які атакували Україну

Силами протиповітряної оборони вночі збито крилату ракету і всі чотири ударні БПЛА, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі.

"У ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської обл. -РФ, Київ - крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області - РФ, а також здійснив пуски чотирьох ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" із району Єйська - РФ", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "Шахеди" в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" у Київській області.