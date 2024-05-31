Події

08:09 31.05.2024

Силами ППО збито крилату ракету і чотири ударні БПЛА, які атакували Україну

1 хв читати
Силами ППО збито крилату ракету і чотири ударні БПЛА, які атакували Україну

Силами протиповітряної оборони вночі збито крилату ракету і всі чотири ударні БПЛА, які атакували Україну, повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму телеграм-каналі.

"У ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської обл. -РФ, Київ - крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області - РФ, а також здійснив пуски чотирьох ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" із району Єйська - РФ", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "Шахеди" в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" у Київській області.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:34 31.05.2024
На решті напрямків фронту ситуація стабільно напружена, але контрольована - Генштаб ЗСУ

На решті напрямків фронту ситуація стабільно напружена, але контрольована - Генштаб ЗСУ

00:38 31.05.2024
На фронті відбулося 100 бойових зіткнень, найважча ситуація на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

На фронті відбулося 100 бойових зіткнень, найважча ситуація на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

00:13 31.05.2024
Окупанти за добу завдали 3 ракетних і 52 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 3 ракетних і 52 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

00:03 31.05.2024
Українська авіація завдала удару по 20 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала удару по 20 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

22:17 30.05.2024
Окупанти за минулий день 14 разів обстріляли 7 громад Сумської області

Окупанти за минулий день 14 разів обстріляли 7 громад Сумської області

21:31 30.05.2024
Зеленський: Уже є частина підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО

Зеленський: Уже є частина підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО

20:10 30.05.2024
На фронті вже відбулося 84 бойових зіткнення, з них половина - на курахівському та покровському напрямках

На фронті вже відбулося 84 бойових зіткнення, з них половина - на курахівському та покровському напрямках

17:25 30.05.2024
Литва приєдналася до коаліції з ППО

Литва приєдналася до коаліції з ППО

15:51 30.05.2024
Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

12:37 30.05.2024
Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1390 окупантів

Кількість загиблих у Харкові зросла до 3, постраждалих - до 16 - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 13, дві людини загинули - голова ОВА

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12, є інформація про одного загиблого - мер

У Харкові вже 8 постраждалих внаслідок ракетних ударів - голова ОВА

ОСТАННЄ

У Херсоні в результаті ранкового обстрілу постраждала жінка, пошкоджено інфраструктуру

Кількість загиблих у Харкові після ракетного удару збільшилася до чотирьох осіб

Кабінет Міністрів України схвалив державну стратегію у сфері зміни клімату

Ворог обстріляв Херсон і 21 населений пункт області, одна людина загинула

Росія тримає в Середземному морі один ракетоносій із загальним залпом до восьми ракет

ЗС України за добу ліквідували 1390 окупантів

Російські війська за добу 372 рази вдарили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 23 осіб - поліція

31 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

КМВА: Ворог завдав по Києву ракетного удару, виникла пожежа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА