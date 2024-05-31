Росія тримає в Середземному морі один ракетоносій із загальним залпом до восьми ракет

У Середземному морі перебуває два ворожі кораблі, один із них ракетоносій із загальним залпом до 8 ракет, два кораблі в Чорному морі, ще 3 кораблі на чергуванні в Азовському морі, повідомляють Військово-морські сили України.

"Станом на 07:00 31.05.2024: у Чорному морі 2 ворожі кораблі; в Азовському морі 3 ворожі кораблі; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в повідомленні в телеграмі в п'ятницю вранці.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили в Чорне море - 3 судна", - додали у ВМС.