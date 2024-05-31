На фронті відбулося 100 бойових зіткнень, найважча ситуація на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Станом на 22:30 кількість бойових сутичок на лінії фронту зросла до 100, найгарячішою ситуація була на Курахівському та Покровському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, на Покровському напрямку російські загарбники здійснювали 21 спробу відтіснити наших захисників із займаних позицій. Не мали успіху дев'ять атак противника з району населеного пункту Очеретине. Крім того, наші воїни відбили вісім штурмів поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Уманського. Ще по два бойових зіткнення тривають неподалік від Сокола та Очеретиного.

На Курахівському напрямку обстановка залишається напруженою. Від початку доби підрозділи Сил оборони перешкоджали 21 атаці ворога. Успішно відбито 17 штурмових дій поблизу Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного. Водночас противник не полишає спроб продавити наші оборонні рубежі в районі Красногорівки, де відбуваються ще чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ.