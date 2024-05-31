Окупанти за добу завдали 3 ракетних і 52 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протягом доби противник завдав по території України одного масованого ракетно-авіаційного удару, двох ракетних ударів, 52 авіаційних ударів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 22:30 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом доби противник завдав по території України одного масованого ракетно-авіаційного удару, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетні удари (з використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема, 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння", - ідеться у зведенні.