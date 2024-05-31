Події

00:03 31.05.2024

Українська авіація завдала удару по 20 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація завдала удару по 20 місцях скупчення противника - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали від початку поточної доби ударів по 21 району зосередження особового складу окупантів, також уражено один засіб ППО і дві артилерійські системи.

"Українська авіація завдала ураження по 20 районах зосередження особового складу російських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один засіб ППО, дві артилерійські системи та один район зосередження особового складу противника", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 22:30 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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