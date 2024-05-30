Події

22:17 30.05.2024

Окупанти за минулий день 14 разів обстріляли 7 громад Сумської області

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Окупанти за минулий день 14 разів обстріляли 7 громад Сумської області

Окупанти за минулий день 14 разів обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21:00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Хотинська, Есманська, Свєська, Великописарівська громади", - вказується в повідомленні.

За даними ОВА, ворог скинув на територію Білопільської громади 15 мін і завдав артилерійських обстрілів (8 вибухів).

В Есманській громаді був обстріл із мінометів (6 вибухів), завдано удару з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

По Свеській громаді було завдано мінометного обстрілу (6 вибухів), зафіксовано удар із БПЛА (FPV-дрон "камікадзе") (1 вибух).

Ударів безпілотних FPV-дронів зазнали Великописарівська (6 вибухів) і Хотинська (1 вибух) громади.

У Миропільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (6 вибухів). Під артилерійським вогнем була Краснопільська громада (2 вибухи).

Теги: #україна #сумська_область #зведення #обстріли

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