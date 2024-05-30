Унаслідок російського авіаудару в Херсонській області пошкоджено школу

Російські окупанти скинули дев’ять керованих авіабомб на три населені пункти Бериславського та Херсонського районів, у результаті в одному з них пошкоджено школу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На Херсонщині внаслідок чергового російського авіаудару пошкоджено школу. В навчальному закладі пошкоджено дах, вікна й фасад. Близько 5 вечора ворог скинув дев’ять керованих авіабомб на три населені пункти Бериславського та Херсонського районів", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Постраждалих унаслідок атаки немає, наслідки встановлюються.