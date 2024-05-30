Інформація про загиблого в Руській Лозовій не підтвердилася

Харківська обласна адміністрація спростувала поширену раніше інформацію про загибель мирного жителя внаслідок ворожого обстрілу Руської Лозової.

"Інформація про загиблого не підтвердилася", - повідомляє ОВА.

За оновленими даними ХОВА внаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів. Одного чоловіка госпіталізовано в стані середньої тяжкості, іншому - надали допомогу на місці. Крім того, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки.

Раніше ХОВА поширила інформацію, що внаслідок ворожого обстрілу Руської Лозової загинув 56-річний мирний житель.