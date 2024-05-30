Події

19:05 30.05.2024

Інформація про загиблого в Руській Лозовій не підтвердилася

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Харківська обласна адміністрація спростувала поширену раніше інформацію про загибель мирного жителя внаслідок ворожого обстрілу Руської Лозової.

"Інформація про загиблого не підтвердилася", - повідомляє ОВА.

За оновленими даними ХОВА внаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів. Одного чоловіка госпіталізовано в стані середньої тяжкості, іншому - надали допомогу на місці. Крім того, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки.

Раніше ХОВА поширила інформацію, що внаслідок ворожого обстрілу Руської Лозової загинув 56-річний мирний житель.

 

 

 

Теги: #загиблий #харківська_область #спростування

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