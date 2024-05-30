Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено промислове підприємство й інфраструктурний об'єкт

У четвер російські окупанти обстрілювали з артилерії та дронів-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, три приватні будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог зо два десятки разів атакував Нікопольщину. Бив і дронами-камікадзе, і артилерією. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа - вогонь рятувальники приборкали. Понівечені інфраструктурний об'єкт, три приватні будинки та дві господарські споруди", - написав він у телеграм-каналі.

Також у Нікопольському районі пошкоджено чотири вантажівки, лінію електропередач і газопровід.

Загиблих і постраждалих унаслідок ворожих обстрілів немає.