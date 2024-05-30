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18:21 30.05.2024

У результаті операції ГУР у Криму уражено чотири ворожі катери "Тунець", із них два знищено - ГУР МО

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У результаті операції ГУР у Криму уражено чотири ворожі катери "Тунець", із них два знищено - ГУР МО

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) уточнили, що внаслідок удару українськими морськими дронами Magura V5 у Криму було знищено два ворожі катери КС-701 "Тунець", ще два - уражено.

"Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці Group 13 знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунець" та уразили ще два судна такого ж типу. Тож загалом втрати держави-агресора росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 становлять чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

У ГУР МО зазначають, що окупанти використовували ці катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого півострова.

Раніше повідомлялося, що спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Group 13 за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора РФ у тимчасово окупованому Криму. Відомо, що було знищено два катери РФ, попередньо - швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".

Теги: #знищення #гур_мо #катери #рф

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