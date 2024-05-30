У росіян проблеми з логістикою на харківському напрямку, більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони - ОСУВ "Хортиця"

Більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони України, водночас на харківському напрямку ворожа армія перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Волошин наголосив, що Харківська область потерпає від ракетних й авіаційних ударів російських терористів, які використовують керовані авіабомби ФАБ-500.

"Російські окупанти мають проблеми з логістикою на харківському напрямку. Окупанти втрачають багато техніки, яку використовують для наступу", - сказав він.

Однак окупаційна армія намагається продовжувати штурмувати Вовчанськ, не полишає спроб закріпитися в місті піхотними підрозділами для того, щоб це перевести у вуличні бої.

"Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами, щоб досягти успіху", - зазначив Волошин.

За інформацією речника, по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС-2 "Солнцепьок", завдає ударів по місту термобаричними боєприпасами й реактивними системами залпового вогню.

Він також нагадав, що противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська. Намагаючись підтримати активні штурмові дії, ворог намагається маневрувати резервами, зокрема переміщаючи свої підрозділи, що належать до 44 та 11 армійських корпусів.

"Підрозділи наших військ укріплюють оборону й тримають російських загарбників під вогневим контролем... Ворог намагався просунутися в напрямку населеного пункту Липці, але був відкинутий. Ворожа армія перейшла до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів", - заявили в ОСУВ “Хортиця”.